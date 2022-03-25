В Петербурге будут судить группу торговцев БАДами за обман пенсионеров

Следователи ГСУ ГУ МВД России завершили расследование уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, в период с 27 августа 2020 года по 28 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге группа злоумышленников под предлогом медикаментозной альтернативы дорогостоящим хирургическим операциям продавала пенсионерам спортивное питание.

В результате слаженной работы следователей ГСУ ГУ МВД России и сотрудников регионального Управления уголовного розыска были установлены и задержаны шестеро граждан: четверо уроженцев сопредельных государств и два гражданина России. Они изобличены в том, что в указанный период в частном доме во Всеволожском районе Ленобласти создали колл-центр для обзвона пенсионеров, проживающих в Санкт-Петербурге. Злоумышленники представлялись медицинскими работниками и сообщали пожилым людям о необходимости срочных хирургических операций. Тут же оговаривались: в качестве альтернативы можно применить лечение редкими дорогостоящими лекарствами. В случае согласия потерпевшим курьером доставлялись спортивные биологически активные добавки.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и в колл-центре были изъяты носители информации с данными пожилых жителей Санкт-Петербурга, ноутбуки, сим-карты, мобильные телефоны, черновые записи, денежные средства, документы о приобретении биологически активных добавок, автомобиль и другие предметы, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела.

Следствием были получены достаточные доказательства виновности соучастников, на заключительных этапах расследования обвиняемые признали себя виновными в совершении преступлений в отношении пожилых лиц. Более того, в ходе следствия обвиняемые добровольно возместили ущерб, причиненный потерпевшим: из общего причиненного ущерба в размере 584 500 рублей обвиняемыми добровольно возмещен ущерб на сумму 490 000 рублей. Для возмещения оставшегося ущерба на имущество обвиняемых (автомобиль и денежные средства) наложен арест.

В отношении четверых обвиняемых – троих мужчин и одной женщины, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела переданы в Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Еще двое обвиняемых, мужчина и женщина, получили меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В отношении них следственные действия продолжаются.