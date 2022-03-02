В Петербурге полицейские пресекли деятельность теневых банкиров

«Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Выборгскому району пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.

Оперативники установили, что клиентами теневых банкиров были коммерческие фирмы, которые таким образом пытались скрыть доходы от налогового и финансового контроля.

По версии следствия, организатором незаконной деятельности являлся 42-летний петербуржец. Помогала ему сообщница, которая занималась поиском клиентов.

За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 14 % (четырнадцати процентов) от обналичиваемой суммы. Изучение финансовой документации подконтрольных фирм показало, что участники незаконной схемы успели обналичить около 400 миллионов рублей.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисах аффилированных фирм изъяты электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В настоящее время предполагаемый организатор противоправного деяния находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а в отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.