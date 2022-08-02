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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого

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Опубликовал: Anton78
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sledcom.ru
В Санкт-Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого

Следственными органами Следственного комитета РФ по Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения 12 июля 2022 года на территории Колпинского района Петербурга 43-летнего мужчины.

Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД в результате проведения грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению указанного преступления причастен знакомый пропавшего – 42-летний житель города Колпино, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, в ночь на 13 июля 2022 года, обвиняемый, находясь в квартире одного из домов по Тосненскому переулку совместно с потерпевшим, в ходе конфликта нанес последнему не менее одного удара ножом в область туловища. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия. Далее, с целью сокрытия следов преступления обвиняемый расчленил тело и вывез в деревню Черное Волосовского района Ленинградской области, где закопал в овраге.

Следственно-оперативной группой осуществлен выезд на указанное обвиняемым место происшествия, где обнаружено тело мужчины.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет
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