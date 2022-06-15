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Питерец.ру » Происшествия » В Петрбурге задержали подростков, ограбивших мужчину на Сенной площади

В Петрбурге задержали подростков, ограбивших мужчину на Сенной площади

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские задержали подростков, ограбивших мужчину на Сенной площади

Ранее сообщалось о том, что группа несовершеннолетних подростков, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 18 час 12 мин по 18 час 20 мин 25.02.2022, у д. 2а по Сенной площади, похитили электронный испаритель принадлежащий мужчине, 2004 г.р., после чего скрылись.

01 апреля 2022 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

14 июня 2022 года в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска задержаны двое подростков 2006 года рождения, которые были полностью изобличены и дали признательные показания в вышеуказанном преступлении. Третий соучастник преступления, мальчик 2006 года рождения, 30.05.2022 выехал за пределы РФ, к его розыску и задержанию приняты необходимые меры.

Подростки задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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