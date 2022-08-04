В Петербурге задержан мужчина за хулиганскую стрельбу

Вчера вечером около 19 часов 30 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 32-летней женщины о том, что в саду «Нева», расположенном возле дома №11 по улице Синявинская, неизвестный мужчина стреляет из оружия в разные стороны.

На место оперативно выехал наряд полиции, который по подозрению в совершении данного преступления задержал 36-летнего стрелка. В отношении мужчины составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.