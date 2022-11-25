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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали злоумышленника стрелявшего в мужчину в ходе дорожного конфликта

В Петербурге задержали злоумышленника стрелявшего в мужчину в ходе дорожного конфликта

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
ГУ МВД
Задержан злоумышленник стрелявший в мужчину в ходе дорожного конфликта в Кировском районе Петербурга

Накануне вечером около 20 часов 10 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 32-летнего мужчины, работающим бортпроводником, о травматическом ранении на перекрестке проспекта Народного Ополчения и проспекта Маршала Жукова.

Прибывшим на место нарядом полиции задержан 33-летний, неработающий мужчина, который, в ходе дорожного конфликта выстрелил 2 раза из травматического пистолета в оппонента. Раненый в удовлетворительном состоянии госпитализирован.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район стрельба травматика
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