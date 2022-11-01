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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, который размахивал травматом в магазине

В Петербурге задержали мужчину, который размахивал травматом в магазине

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали мужчину, который размахивал травматическим пистолетом в магазине на Восстания

Вчера к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что в магазине на улице Восстания, дом 4, неизвестный злоумышленник размахивал предметом похожим на пистолет.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции был задержан, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний мужчина.

В отношении него составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1, 20.21 КоАП РФ (мелкое хулиганство, появление в общественных мессах в состоянии алкогольного опьянения).

У дебошира изъят травматический пистолет «Grand Power».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район хулиганство травматика
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