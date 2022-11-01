В Петербурге задержали мужчину, который размахивал травматом в магазине

Вчера к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что в магазине на улице Восстания, дом 4, неизвестный злоумышленник размахивал предметом похожим на пистолет.
Прибывшим на место происшествия нарядом полиции был задержан, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний мужчина.
В отношении него составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1, 20.21 КоАП РФ (мелкое хулиганство, появление в общественных мессах в состоянии алкогольного опьянения).
У дебошира изъят травматический пистолет «Grand Power».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.