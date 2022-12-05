В Петербурге задержали несовершеннолетнего хулигана, распылившего газ в метро

Вчера вечером около 17 часов 20 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга от работника метрополитена поступило сообщение о том, что на платформе станции «Пушкинская» между двумя мужчинами конфликт, в ходе которого распылили газ.

Незамедлительно прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы установлено, что около 17 часов 05 минут при выходе из вагона на указанной станции в ходе словесного конфликта 15-летний ученик 9 класса распылил перцовый газовый баллончик в сторону вышедшего из указанного вагона 19-летнего гражданина сопредельного государства.

Подростка доставили в отдел полиции, после чего передали законным представителям. По факту конфликта сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.