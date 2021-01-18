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Питерец.ру » Происшествия » В Пеетрбурге полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в ходе дорожного конфликта

В Пеетрбурге полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в ходе дорожного конфликта

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Задержан водитель «Лексуса», открывший стрельбу из травматического оружия в ходе дорожного конфликта

Накануне ночью, около 02.30 к полицейским Выборгского района Петербурга от 38-летнего неработающего жителя дома на проспекте Культуры поступило сообщение о стрельбе во дворе данного дома. Незамедлительно прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции установлено, что в 02.20 между обратившимся гражданином, управлявшим своим автомобилем «Лексус ЕС-350», и тремя неизвестными на дороге произошел словесный конфликт, в результате которого указанный водитель из своего травматического пистолета «Оса» произвел 3 выстрела в сторону одного из оппонентов. После этого оппоненты побили водителя.

На месте происшествия установлены эти трое граждан: ими оказались мужчины в возрасте от 32 до 37 лет, двое из них не работают, а один трудится такелажником на предприятии. Старший из них – в которого стрелял водитель, с огнестрельным ранением шеи, живота и левого предплечья в удовлетворительном состоянии был госпитализирован в больницу.

Трое остальных участников конфликта – водитель и двое других участников, были доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Установлено, что водитель ранее судим за самоуправство. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Двое остальных доставленных привлечены к административной ответственности. Расследование продолжается.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район стрельба травматика хулиганство
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