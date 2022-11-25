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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину высказавшего угрозы в отношении представителей власти в социальной сети

В Петербурге задержали мужчину высказавшего угрозы в отношении представителей власти в социальной сети

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга задержали мужчину высказавшего угрозы в отношении представителей власти в социальной сети

22 ноября следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении неустановленного лица, которое в социальной сети, на официальной странице группы следственных органов, высказывал угрозы применения насилия в отношении их руководства.

24 ноября сотрудниками Центра «Э» Главка в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в г. Зеленоград г. Москвы задержан неработающий 50-летний мужчина, который используя администрируемый им профиль в социальной сети, разместил на официальной странице группы угрозы применения насилия в отношении руководства следственных органов.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Установлено, что злоумышленник ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Источник: ГУ МВД
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