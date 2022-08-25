В Петербурге задержан мужчина за мошенничество в отношении пенсионерки

19 августа к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 88-летней пенсионерки о том, что 15 августа заявительнице на домашний номер телефона поступил звонок от неизвестного, который пояснил, что ее невестка попала в ДТП и для непривлечения ее к уголовной ответственности убедил передать неизвестному мужчине 200 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

В минувший вторник вечером около 21 часа 15 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 28 по Заневскому проспекту по подозрению в совершении данного преступления был задержан 22-летний неработающий местный житель. Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.