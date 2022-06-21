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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина ударил сотрудницу патрульно-постовой службы полици

В Петербурге мужчина ударил сотрудницу патрульно-постовой службы полици

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Опубликовал: Вадик Котов
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Доставленный в отдел полиции за проникновение в автомобиль мужчина ударил сотрудницу патрульно-постовой службы полиции

Утром минувшего воскресенья в 05 часов 10 минут к полицейским Кировского района Петербурга был доставлен 37-летний, подозреваемый в правонарушении, гражданин сопредельного государства. В ходе оформления документов злоумышленник находясь в помещении холла отдела полиции, напал на сотрудницу, находящуюся при исполнении своих служебных обязанностей и попытался завладеть табельным огнестрельным оружием, а затем нанес удар кулаком по лицу. Злоумышленник задержан по статье 91 УПК РФ.
По данному факту 20 июня 2022 года в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Собранные материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Источник: ГУ МВД
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