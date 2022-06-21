В Петербурге мужчина ударил сотрудницу патрульно-постовой службы полици

Утром минувшего воскресенья в 05 часов 10 минут к полицейским Кировского района Петербурга был доставлен 37-летний, подозреваемый в правонарушении, гражданин сопредельного государства. В ходе оформления документов злоумышленник находясь в помещении холла отдела полиции, напал на сотрудницу, находящуюся при исполнении своих служебных обязанностей и попытался завладеть табельным огнестрельным оружием, а затем нанес удар кулаком по лицу. Злоумышленник задержан по статье 91 УПК РФ.

По данному факту 20 июня 2022 года в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Собранные материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.