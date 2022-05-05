В Петербурге задержали злоумышленника, который похитил у подростка деньги и банковскую карту

В минувший понедельник к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 45-летняя женщина, которая сообщела о том, что возле дома 25 по Байконурской улице неизвестный мужчина под угрозой применения физического насилия открыто похитил у ее 15-летнего сына денежные средства в размере 200 рублей, банковскую карту, карту школьника и с места происшествия скрылся.

В тот же день возле дома 34 корпус 1 по Серебристому бульвару нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 27-летний неработающий мужчина.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.