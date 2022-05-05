ента новостей

17:30
Игроки СКА Бурдасов и Кузьменко – претенденты на звание лучшего игрока регулярного сезона КХЛ
15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
14:47
В СПбГУ собираются установить памятный знак «Утраченной книге»
14:20
Правительство Ленобласти зарезервировала земельные участки под возведение метро
14:13
В Петербурге отчима подозревают в разврате 14-летней падчерицы
14:02
В Петербурге задержали злоумышленника, который похитил у подростка деньги и банковскую карту
13:56
Социолог Шугалей оценил возможность отставки петербургского губернатора
13:20
В Колпино задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей жены
12:48
В Ленобласти задержали мужчину, стрелявшего в воздух из автомата во дворе жилого дома
12:30
В Петербурге задержали мужчину, который похитил денежные средства у пенсионерки
12:25
В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера 220 тысяч рублей
12:19
В Петербурге задержали подозреваемого, который пытался скрыть труп своей сожительницы в подвале
12:12
В Ленобласти пенсионер заявил о краже кольца с бриллиантом усопшей супруги
12:07
Распродажа домов за евро создала в Италии «Маленькую Америку»
11:51
Неделя Российского Красного Креста
11:41
На развязке КАД с Мурманским шоссе полностью перекроют ещё один съезд
10:56
Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал Леонардо ДиКаприо
09:44
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
09:34
На путепроводе через железную дорогу Лодейное Поле — Олонец введут реверсивное движение
09:24
Сколько стоит счастье?
08:45
Петербург тоже помогает Донбассу
08:09
Доллар опустится до 35 рублей?
19:19
В Ленобласти для проведения технического обслуживания разведут мост через Свирь
17:01
В Петербурге случайное знакомство закончилось понажовщиной
16:55
В Ленобласти на пожаре пострадал пенсионер
15:53
Ляйсан Утяшева: «В Петербурге живут люди с горячим сердцем, хоть сам город считается холодным»
14:48
Российские звезды расскажут о подвигах своих дедов в эфире Пятого канала
14:42
Росреестр по Ленобласти и кредитные организации сокращают сроки электронной регистрации
14:35
В Ленобласти машинист грейдера напал с ножом на водителя
14:27
В Ленобласти обокрали пенсионерку, пока она занималась огородом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали злоумышленника, который похитил у подростка деньги и банковскую карту

В Петербурге задержали злоумышленника, который похитил у подростка деньги и банковскую карту

0
41
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Полицейские Приморского района задержали злоумышленника, который похитил у подростка деньги и банковскую карту

В минувший понедельник к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 45-летняя женщина, которая сообщела о том, что возле дома 25 по Байконурской улице неизвестный мужчина под угрозой применения физического насилия открыто похитил у ее 15-летнего сына денежные средства в размере 200 рублей, банковскую карту, карту школьника и с места происшествия скрылся.

В тот же день возле дома 34 корпус 1 по Серебристому бульвару нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 27-летний неработающий мужчина.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-04-2022, 11:17
В Петербурге задержали автоугонщика из Карелии
7-10-2021, 12:06
В Пет ербурге совершено разбойное нападение на булочную
3-02-2022, 14:14
В Петербурге задержали мужчину, который похитил деньги с банковской карты пенсионерки
21-09-2021, 11:16
В Петербурге полицейские задержади грабителя
25-06-2020, 14:05
На севере Петербурга задержан подозреваемый в ограблении женщины
1-10-2019, 09:29
На Васильевском острове задержан грабитель

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
37
Сегодня, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
0
89
Сегодня, 09:44
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
0
125
3-05-2022, 21:40
В Ленобласти автомашина скорой помощи сбила женщину
0
163
1-05-2022, 12:03
В Петербурге иномарка сбила 14-летнего мальчика
Наверх