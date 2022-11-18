В Центральном районе задержали подростка, совершившего грабеж

В минувшую среду днем около 15 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от женщины о том, что 15 ноября около дома 30 по Лиговскому проспекту неизвестный под угрозой применения физической силы в отношении ее 16-летнего сына, совершил у него хищение 5 000 рублей.

Вчера вечером около 17 часов 00 минут около дома 5 по улице Колокольная, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан 17-летний подросток.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.