В Ленобласти задержали подозреваемого в разбойном нападении

Утром минувшего воскресенья около 11 часов, в больницу с телесными повреждениями обратился 48-летний мужчина. Он пояснил, что около 3 часов ночи в поселке Рощино, на берегу озера «Рощинское» неизвестный злоумышленник несколько раз ударил его по голове, после чего похитил мобильный телефон «Айфон 11», цепочку и крестик. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

На следующий день, в поселке Рощино возле дома 52 по улице Шалавина в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержали 48-летнего ранее судимого за изнасилование местного жителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Похищенный телефон изъят.