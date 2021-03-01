В Ленобласти задержали мужчину ограбившего пенсионерку в её частном доме

21 февраля 2021 днем к полицейским Кировского района Ленинградской области обратилась 70-летняя местная жительница, с заявлением о том, что около 13:00 этого же дня неизвестный мужчина под предлогом выпить воды зашел через незакрытую входную дверь частного дома в посёлке Синявино и, применив физическую силу, отобрал мобильный телефон «Ксиоми Редми» стоимостью 10 тысяч рублей, после чего скрылся. Накануне, 28 февраля, у дома 5 по улице Луговой в Шлиссельбурге по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний, ранее судимый мужчина без определенного места жительства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.