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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино задержан наркоторговец

В Купчино задержан наркоторговец

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37
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Купчино задержан мужчина, который в присутствии полицейских пытался избавиться от рюкзака с наркотиками.

В ночь на 27 июня у дома 28/5 на Белгородской улице за административное нарушение был задержан 25-летний неработающий петербуржец, который в присутствии полицейских выкинул рюкзак. При его осмотре было обнаружено и изъято несколько пакетиков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством каннабис или марихуана массой 132,5 грамма.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район наркотики
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