В Купчино задержан наркоторговец

В ночь на 27 июня у дома 28/5 на Белгородской улице за административное нарушение был задержан 25-летний неработающий петербуржец, который в присутствии полицейских выкинул рюкзак. При его осмотре было обнаружено и изъято несколько пакетиков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством каннабис или марихуана массой 132,5 грамма.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.