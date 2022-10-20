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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкинском районе задержали наркодилера

В Пушкинском районе задержали наркодилера

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудники Главка задержали наркодилера в Пушкинском районе города Санкт-Петербурга

Накануне ночью около 02 часов 00 минут на 679 км. автодороги М-11 «Нева» сотрудниками Главка был остановлен автомобиль «Мазда 6», под управлением 32-летнего мужчины, участника преступной группы, осуществляющего перевозку и сбыт наркотических средств и психотропных веществ путем оставления тайников-закладок с использованием интернет магазина.

В ходе осмотра указанного автомобиля обнаружено и изъято 45 свертков из бесцветного прозрачного полимерного материала с веществом темно-коричневого цвета. Согласно проведенной экспертизе изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством общей массой 554.1 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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