В Московском районе задержали подозреваемых в разбойном нападении

28 октября к полицейским Московского района петербурга от жителя дома 73 корпус 3 по Витебскому проспекту, поступило сообщение о том, что в парадной дома около 21 часа 00 минут неизвестные под угрозой ножа пытались отобрать мобильный телефон у 34-летнего мужчины.

29 октября опергруппой возле квартиры вышеупомянутого дома по подозрению в совершенном преступлении задержаны трое неработающих мужчин в возрасте от 24 до 31 года.

В отношении одного из них, ранее судимого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств).

С места задержания изъято 2 ножа и пластмассовый пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

31-летнего подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.