На КАД задержали семейную пару за хранение запрещенных веществ

Ранним утром минувшего воскресенья в начале шестого нарядом патрульно-постовой службы полиции на КАД за совершение административного правонарушения по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача), были задержаны 32-летние супруги, находившиеся в автомобиле «Ниссан Альмера».

В ходе осмотра в салоне машины были обнаружены и изъяты 12 пакетиков с порошкообразным веществом. Согласно экспертизе изъятое вещество является смесью, содержащей психотропное вещество, общей массой более 100 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.