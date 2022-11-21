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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержана группа подростков, совершивших разбой

В центре Петербурга задержана группа подростков, совершивших разбой

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Адмиралтейском районе задержана группа подростков, совершивших разбой

Поздним вечером минувшей субботы около 22 часов 50 минут к полицейским Адмиралтейского района петербурга обратился 24-летний молодой человек, работающий метеорологом-программистом в коммерческой компании, с заявлением о том, что возле дома 109 по улице Садовой, трое неизвестных преступников, применив физическую силу, под угрозой применения насилия, заставили заявителя перевести 9000 рублей на указанный ими номер телефона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В 23 часов 10 минут сотрудниками полиции на Английском проспекте, по подозрению в совершении указанного преступления задержан 15-летний ученик 8 класса. Также, установлена причастность к преступлению ранее привлекавшегося за совершение аналогичного преступления 16-летнего неучащегося подростка и 15-летнего ученика 8 класса, которые 20 ноября были задержаны опергруппой в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 16 по улице Якубовича.

Злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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