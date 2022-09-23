В Пеетрбурге задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении двух пенсионерок

Вчера к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 83-летняя пенсионерка, с заявлением о том, что 16 сентября ей позвонил неизвестный, представившись следователем, сообщил, что ее внучка попала в ДТП, по её вине пострадали люди и убедил передать курьеру 100000 руб. за непривлечении ее к ответственности.

Другой жертвой стала 97-летняя пенсионерка. Она отдала злоумышленникам 50000 руб.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день «по горячим следам» возле дома 98 по Ленинскому проспекту, сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Мужчину задержали на основании статье 91 УПК РФ.