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Питерец.ру » Происшествия » В Пеетрбурге задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении двух пенсионерок

В Пеетрбурге задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении двух пенсионерок

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении двух пенсионерок

Вчера к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 83-летняя пенсионерка, с заявлением о том, что 16 сентября ей позвонил неизвестный, представившись следователем, сообщил, что ее внучка попала в ДТП, по её вине пострадали люди и убедил передать курьеру 100000 руб. за непривлечении ее к ответственности.

Другой жертвой стала 97-летняя пенсионерка. Она отдала злоумышленникам 50000 руб.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день «по горячим следам» возле дома 98 по Ленинскому проспекту, сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Мужчину задержали на основании статье 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
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