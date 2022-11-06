В Петербурге задержан мужчина за обман пенсионеров

3 ноября к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 92-летняя пенсионерка с заявлением о том, что стала жертвой аферистов. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что ей позвонил неизвестный, и под предлогом не привлечения ее правнучки к ответственности за ДТП, убедил передать курьеру 200 000 рублей.

5 ноября аналогичное преступление было совершено в отношении 83-летней пожилой женщины в Калининском районе, курьеру она передала 200 000 рублей.

Полицейские по подозрению в совершении указанных преступлений на Воронцовском бульваре задержали ранее судимого 26-летнего мужчину.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).