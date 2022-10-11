В Петербурге задержали мужчину, обманувшего пожилую женщину

Вчера к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 96-летняя местная жительница, с заявлением о том, что 4 октября ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что её племянница якобы совершила ДТП и для непривлечения ее к уголовной ответственности необходимы денежные средства. В этот же день пенсионерка передала курьеру 550 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По подозрению в совершении данного преступления задержали 20-летнего неработающего.