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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны подростки, совершившие разбойное нападение

В Петербурге задержаны подростки, совершившие разбойное нападение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сотрудниками полиции задержаны подростки, совершившие разбойное нападение на несовершеннолетнего

Вечером минувшего четверга около 18 часов 25 минут к полицейским, находящимся на маршруте патрулирования возле дома 77 по улице Школьной обратился 13-летний подросток с сообщением о том, что трое малознакомых ему несовершеннолетних, под угрозой ножа похитили у него ботинки и кофту. Позднее к полицейским с заявлением обратилась 39-летняя мать потерпевшего.

В этот же день по «горячим следам» нарядом полиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое несовершеннолетних, 2007 г.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой)

Злоумышленников задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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