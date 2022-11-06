В Петербурге задержаны подростки, совершившие разбойное нападение

Вечером минувшего четверга около 18 часов 25 минут к полицейским, находящимся на маршруте патрулирования возле дома 77 по улице Школьной обратился 13-летний подросток с сообщением о том, что трое малознакомых ему несовершеннолетних, под угрозой ножа похитили у него ботинки и кофту. Позднее к полицейским с заявлением обратилась 39-летняя мать потерпевшего.

В этот же день по «горячим следам» нарядом полиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое несовершеннолетних, 2007 г.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой)

Злоумышленников задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.