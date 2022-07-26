В центре Петербурга у женщины под угрозой ножа отобрали деньги и телефон

В минувшую субботу к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило заявление от гражданки, 1974 года рождения, о том что в период с 14 часов 00 минут по 14 часов 20 минут 22.07.2022, к принадлежащему ей автомобилю «Мини Купер», припаркованному возле дома 21 по улице 13-я Красноармейская, подошли двое неизвестных и, заставляя купить у них старинные монеты, угрожая ножом, отобрали у нее денежные средства в размере 30 000 рублей и мобильный телефон марки «Redmi Not 8Т». Причинённый материальный ущерб женщина оценила в 36 000 рублей.

В тот же день, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские по «горячим следам» возле дома 55 по набережной Обводного канала по подозрению в совершении данного преступления задержали двоих неработающих жителей Астраханской области, 23 и 26 лет. По данному факту возбуждено по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Обоих злоумышленников задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.