В Петербурге задержали разбойников, оставивших мкжчину без 4 миллионов и дорогого смартфона

Вечером минувшего вторника около 21 часа 25 минут к полицейским Приморского района Пеетрбурга поступило заявление от гражданина, 1992 года рождения, о том, что когда он возвращался домой, при входе в квартиру в доме 45 по Планерной улице на него напали несколько человек. Злоумышленники избили потерпевшего, втолкнули его в квартиру, откуда похитили 4 миллиона рублей и «Iphone13 pro max», после чего скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции Приморского района по подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин в возрасте 25, 26 и 30 лет. Двое из них ранее судимы. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.