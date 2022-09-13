В Центральном районе задержали мужчину за разбой

9 сентября 2022 года к полицейским поступило сообщение о том, что неизвестные, угрожая предметом похожим на нож, похитили кошелек у брата 19-летней заявительницы.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что на лестничной площадке в парадной дома 5 по улице Правды, трое неизвестных под угрозой ножа похитили у 20-летнего петербуржца ключи от квартиры, пачку сигарет и кошелек с банковской картой, после чего с места происшествия скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера ночью около 00 часов 15 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские возле дома 49 по Московскому проспекту, по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих неработающих граждан, 20 и 24 лет. Злоумышленников задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.