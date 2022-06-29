В Петербурге по «горячим» следам задержали грабителя

Вчера ночью около 01 часа 30 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 43-летнего бригадира строительной организации о том, что неизвестными возле дома 15 по 18 линии Васильевского острова его избили трое неизвестных злоумышленников, после чего он потерял сознание, придя в сознание обнаружил отсутствие своего мобильного телефона.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий возле дома 4-6 по 17 линии Васильевского острова сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое мужчин, 36- 35 лет, и 32-летняя девушка.

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Похищенный телефон изъят.