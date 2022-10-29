В Парголово у мужчины под угрозой ножа отобрали автомобиль

Вчера к полицейским поступило сообщение от 52-летней женщины о том, что у ее знакомого, 30-летнего гражданина сопредельного государства, возле дома 37 по улице Заречной в поселке Парголово, в выборгском районе Петербурга неизвестный преступник, угрожая ножом, похитил принадлежащий ей автомобиль «Киа Рио», стоимостью 990 000 рублей и два сотовых телефона, общей стоимостью 25000 рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Позднее к полицейским обратился сам потерпевший с аналогичным заявлением.

В этот же день «по горячим следам» по указанному адресу сотрудниками полиции был обнаружен угнанный автомобиль, а также задержаны трое мужчин, 1973-1988 годов рождения, и 48-летняя жительница Новгородской области.

В ходе обыска изъяты похищенные мобильные телефоны, а также ключи от автомобиля и нож.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Двое злоумышленников задержаны на основании статье 91 УПК РФ, в отношении еще двоих решается вопрос об избрании меры пресечения.