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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на женщину

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на женщину

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Опубликовал: Вадик Котов
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Уголовный розыск задержал подозреваемого в нападении на женщину

Рано утром 30 октября около 4 часов, 37-летняя женщина, работающая медицинской сестрой, возвращалась домой. Дорога лежала через Некрасовский сад, где женщина присела на скамейку отдохнуть. В этот момент на нее напал неизвестный мужчина, изнасиловал, отобрал мобильный телефон и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж) и по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

31 октября сотрудники регионального управления уголовного розыска на улице Марата по подозрению в нападении на женщину задержали 27-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район разбойное нападение изнасилование
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