В Петербурге задержали налетчика на сетевой супермаркет

Полицейские УМВД по Центральному району Петербурга получили информацию о том, что 6 августа 2020 года около 05.20 неизвестный злоумышленник в медицинской маске вошел в помещение сетевого супермаркета на улице Рылеева. Угрожая ножом 19-летней продавцу-кассиру, из кассового аппарата нападавший похитил 7,5 тысяч рублей выручки и с места происшествия скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вечером минувшего воскресенья, около 23 часов в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Центрального района в съемной квартире на улице Рылеева по подозрению в данном преступлении задержали 41-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик. Законность его нахождения в России выясняется.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.