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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, который 30 лет назад изнасиловал и ограбил женщину

В Петербурге задержали мужчину, который 30 лет назад изнасиловал и ограбил женщину

0
48
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Петербурге задержали подозреваемого, который подростком 30 лет назад изнасиловал и ограбил женщину

28 сентября 1992 года поздно вечером неизвестный злоумышленник, находясь у дома 8 по проспекту Стачек в г. Санкт-Петербурге, совершил изнасилование гражданки 1960 года рождения и похитил вещи потерпевшей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части ч 2 статьи 117, части 2 статьи 145 УК РСФСР.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска установили причастность к преступлению мужчины 1977 года рождения. В 2017 году подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции и был осужден за кражу.

8 февраля сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в изнасиловании в доме 22 по улице Баррикадной.

Источник: ГУ МВД
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