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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина зарезал свою сестру

В Петербурге мужчина зарезал свою сестру

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Опубликовал: Anton78
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В Красном Селе зарезали женщину предпринимателя. По «горячим следам» задержан брат убитой, с ножом в руках и пьяный.

Накануне вечером, около 17 асов в экстренную службу «112» поступило сообщение о ножевом ранении женщины в квартире дома 6/1 по Стрельнинскому шоссе, в Красносельском районе Петербурга.

Прибывшим на место нарядом полиции был был обнаружен труп 62-летней женщины с ножевым ранением в область живота.

Полицейскими, по «горячим следам» по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 63-летний брат погибшей. Мужчина ничего не смог пояснить, сидел в комнате в состоянии сильного алкогольного опьянения с кухонным ножом в руках, высказывал угрозы и попытался покончить с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Решается вопрос о избрании меры пресечения подозреваемому.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район убийство ножевое ранение
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