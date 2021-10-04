В Петербурге мужчина зарезал свою сестру

Накануне вечером, около 17 асов в экстренную службу «112» поступило сообщение о ножевом ранении женщины в квартире дома 6/1 по Стрельнинскому шоссе, в Красносельском районе Петербурга.

Прибывшим на место нарядом полиции был был обнаружен труп 62-летней женщины с ножевым ранением в область живота.

Полицейскими, по «горячим следам» по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 63-летний брат погибшей. Мужчина ничего не смог пояснить, сидел в комнате в состоянии сильного алкогольного опьянения с кухонным ножом в руках, высказывал угрозы и попытался покончить с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Решается вопрос о избрании меры пресечения подозреваемому.