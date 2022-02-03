В Петербурге задержали мужчину, который поджег автомобиль

В минувший понедельник к полицейским Фрунзенского района Петербурга от гражданина поступило сообщение о том, что возле дома 33 корпус 1 по Дунайскому проспекту горит автомобиль.

Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции по указанному адресу, после пожара, обнаружен «Шкода Рапид». В результате пожара выгорела задняя часть автомобиля, пострадавших нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

01 февраля 2022 года в 18 часов 00 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 46-летний житель Краснодарского края.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.