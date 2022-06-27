В Ленобласти задержали мужчину, совершившего убийство

Накануне утром около 10 часов 00 минут в полицию поступило сообщение от женщины 1986 года рождения, работающей стоматологом, о том, что в банном помещении на дачном участке, снимаемом под найм в массиве Строганово Гатчинского района Ленинградской области, с огнестрельным ранением головы обнаружила труп своего супруга 1982 года рождения, директора филиала магазина.

В 14 часов 00 минут полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе массива Строганово в 1 500 метрах от садового некоммерческого товарищества «по горячим следам» задержан ранее неоднократно судимый, неработающий мужчина, 1966 года рождения, который около 09 часов 00 минут на почве внезапно возникшего конфликта, в результате распития спиртных напитков, с неустановленного оружия произвел один выстрел в голову оппоненте, который от полученного ранения скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.