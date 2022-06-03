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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении

В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PiXABAY
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на Дунайском проспекте

Вчера вечером около 20: часов 15 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от мужчины, 2001 года рождения, о том, что 28.05.2022 в период с 01 часа 50 минут до 02 часов 30 минут возле д. 48 по Дунайскому проспекту малознакомый мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил мобильный телефон «Редми Нот 10», стоимостью 26 000 рублей.

02.06.2022 около 20 часов 40 минут возле дома 48 по Дунайскому проспекту сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан мужчина, 1999 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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