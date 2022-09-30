В Колпино задержали мужчину, подозреваемого в грабеже

22 сентября 2022 года к полицейским Колпинского района Пеетрбурга обратился 29-летний мужчина, с заявлением о том, что ночью в сквере по адресу: город Колпино, улица Веры Слуцкой дом 32, неизвестный преступник, применив физическую силу, похитил мобильный телефон, 2 комплекта беспроводных наушников и деньги: 3 000 рублей и 100 ЕВРО.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера днем около 13 часов 10 минут в городе Колпино возле дома 32 по бульвару Трудящихся в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 20-летний молодой человек.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.