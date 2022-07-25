Полицейские задержали афериста, обманувшего пенсионерку

18 июля 2022 года сообщалось о заявлении от женщины, 1937 года рождения, о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее внук попал в больницу, для лечения необходимо передать 61 тысячу рублей курьеру.

Позже в квартиру женщины на проспекте Славы пришел неизвестный мужчина, которому заявительница передала 61 тысячу рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В минувшую пятницу в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска в г. Ростов-на-Дону возле дома № 48 по улице Тракторной по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина, 1993 года рождения, который доставлен в Петербург. Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.