На трассе "Кола" столкнулись "Ленд Ровер" и грузовой "Исузу"

Сегодня ночью около 03 часов 30 минут на 30-м километре автотрассы "Кола", во Всеволожском районе Ленинградской области столкнулись "Ленд Ровер" и грузовой "Исузу". Водитель легковой иномарки после удара оказался зажат в салоне. Спасатели деблокировали его при помощи гидравлического инструмента, пострадавший госпитализирован.

По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 101 пожарной части. На месте аварий работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники дорожной полиции..