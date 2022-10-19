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Питерец.ру » Происшествия » На трассе "Кола" столкнулись "Ленд Ровер" и грузовой "Исузу"

На трассе "Кола" столкнулись "Ленд Ровер" и грузовой "Исузу"

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Опубликовал: Anton78
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На 30-м километре автотрассы "Кола", во Всеволожском районе Ленобласти столкнулись "Ленд Ровер" и грузовой "Исузу"

Сегодня ночью около 03 часов 30 минут на 30-м километре автотрассы "Кола", во Всеволожском районе Ленинградской области столкнулись "Ленд Ровер" и грузовой "Исузу". Водитель легковой иномарки после удара оказался зажат в салоне. Спасатели деблокировали его при помощи гидравлического инструмента, пострадавший госпитализирован.

По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 101 пожарной части. На месте аварий работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники дорожной полиции..

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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