В Колтушах лоб в лоб столкнулись легковая "Хендэ" и автобус "ПАЗ"

Вчера вечером около 17 часов 30 минут в деревне Колтушы, Всеволожского района Ленинградской области лоб в лоб столкнулись легковая "Хендэ" и автобус-развозка "ПАЗ", развозивший сотрудников одного из тепличных комплексов. В иномарке после столкновения оказался зажат 34-летний водитель. Спасатели деблокировали его и передали бригаде скорой помощи. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 101 пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняют СОТРУДНИКИ ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ.