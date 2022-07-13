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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водителя достали из перевернувшегося автомобиля

В Ленобласти водителя достали из перевернувшегося автомобиля

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МЧС
Помощь врачей потребовалась мужчине после ночного ДТП в Тосненском районе Ленинградской области

Сегодня ночью около 30 часов возле дома 161 на проспекте Ленина в городе Тосно автомобиль "Фольксваген" наехал на препятствие и перевернулся.

Водитель оказался зажат в салоне. Спасатели деблокировали мужчину и передали бригаде скорой помощи. Пострадавший госпитализирован.

В ГУ МЧС России по Ленинградской области сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена тосненского поисково-спасательного отряда: 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Обстоятельства произошедшего уточняют инспекторы ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
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