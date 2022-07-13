В Ленобласти водителя достали из перевернувшегося автомобиля

Сегодня ночью около 30 часов возле дома 161 на проспекте Ленина в городе Тосно автомобиль "Фольксваген" наехал на препятствие и перевернулся.

Водитель оказался зажат в салоне. Спасатели деблокировали мужчину и передали бригаде скорой помощи. Пострадавший госпитализирован.

В ГУ МЧС России по Ленинградской области сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена тосненского поисково-спасательного отряда: 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Обстоятельства произошедшего уточняют инспекторы ГИБДД.