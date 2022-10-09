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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан злоумышленник совершивший грабеж

В Петербурге задержан злоумышленник совершивший грабеж

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции Кировского района задержан злоумышленник совершивший грабеж

В минувшую пятницу к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 30-летнего мужчины о том, что возле дома 110 по бульвару Новаторов в результате конфликта, неизвестный распылил ему в лицо газ из баллончика и отобрал личные вещи на сумму 55000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на улице Лени Голикова задержан ранее судимый, неработающий 23-летний мужчина, похищенное изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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