В Петербурге задержан злоумышленник совершивший грабеж

В минувшую пятницу к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 30-летнего мужчины о том, что возле дома 110 по бульвару Новаторов в результате конфликта, неизвестный распылил ему в лицо газ из баллончика и отобрал личные вещи на сумму 55000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на улице Лени Голикова задержан ранее судимый, неработающий 23-летний мужчина, похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.