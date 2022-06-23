В Петербурге задержали, «домушника»

Вчера утром около 07 часов 12 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от женщины, 1991 года рождения, о том, что неизвестный проник в ее квартиру на улице Беринга, откуда совершил хищение: 400 000 рублей и личных вещей. Общий ущерб составил 1 096 540 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции, «по горячим следам», в парадной дома на улице Рубинштейна по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 53-летний гражданин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.