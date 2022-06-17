В Ленобласти задержали гражданина, совершившего разбой

Вчера ночью около 03 часов 54 минуты к полицейским Гатчинского района Ленинградской обалсти обратился 56-летний таксист с сообщением о том, что возле дома 15 «а» по улице Рощинской, пассажир, угрожая ему ножом, потребовал снять с пальца кольцо. Испугавшись, заявитель выбежал из автомобиля, после чего неизвестный похитил принадлежащий ему мобильный телефон и с места происшествия скрылся.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления возле дома 19 по улице Молодежной задержан ранее судимый 18-летний гражданин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ