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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали 16-летнего подростка, который обманным путем похитил у пенсионерок крупную сумму денег

В Ленобласти задержали 16-летнего подростка, который обманным путем похитил у пенсионерок крупную сумму денег

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Опубликовал: Anton78
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В Лужском районе Ленобласти задержан 16-летний подросток, который обманным путем похитил у пенсионерок крупную сумму денег

Вчера к полицейским Лужского района Ленобласти поступило сообщение от 94-летней пенсионерки, о том, что около 11 часов 55 минут ей позвонила неизвестная женщина, и сообщила о том, что ее дочь якобы попала в ДТП и для проведения операции срочно необходимо передать деньги курьеру. В 14 часов 00 минут к ней прибыл неизвестный мужчина, которому женщина передала 500 тысяч рублей.

В тот же день около 15 часов 00 минут к полицейским Лужского района обратилась 77-летняя пенсионерка, с заявлением о том, что ей позвонил неизвестный, который, под предлогом того, что ее родственник якобы попал в ДТП и нуждается в оказании медицинской помощи, убедил пенсионерку передать курьеру 100 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера вечером около 20 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» опергруппой уголовного розыска ОМВД России по Лужскому району возле банкомата, расположенного в холле гипермаркета на проспекте Урицкого в городе Луга, по подозрению в совершении данных преступлений был задержан 16-летний житель Петербурга.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район мошенничество пенсионеры
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