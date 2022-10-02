В Ленобласти внедорожник улетел в кювет, пострадали двое

Сегодня утром около 09 часов на 130-м километре трассы Р-21 "Кола", в Волховском районе Ленинградской области внедорожник "Мицубиши Аутлендер" вылетел с проезжей части и улетел в кювет. У автомобиля серьезно поврежден моторный отсек, ударом оторвало бампер. В машине во время ДТП находились 57-летняя пассажирка и 37-летний водитель. Мужчина после удара оказался заблокирован в салоне. Оттуда его достали сотрудники дежурной смены ПСО Новой Ладоги. Пострадавшие в ДТП госпитализированы в медицинское учреждение.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают инспекторы ГИБДД.