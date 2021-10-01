В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика

Сегодня ночью на 120 километре трассы "Кола", у деревни Юшковов в Волховском районе Ленинградской области 67-летний водитель "ВАЗ-2115" выехал на полосу встречного движения и по касательной задел грузовой "Ивеко". От удара легковушку отбросило под колеса еще одного грузовика. От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе по Ленинградской области, из искореженного автомобиля погибшего достали сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.