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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика

В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика

0
63
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В Волховском районе Ленинградской области ночью произошло смертельное ДТП на федеральной трассе

Сегодня ночью на 120 километре трассы "Кола", у деревни Юшковов в Волховском районе Ленинградской области 67-летний водитель "ВАЗ-2115" выехал на полосу встречного движения и по касательной задел грузовой "Ивеко". От удара легковушку отбросило под колеса еще одного грузовика. От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе по Ленинградской области, из искореженного автомобиля погибшего достали сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волховский район ДТП
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