В Ленобласти грузовик улетел в кювет после лобового удара с "Газелью"

Сегодня утром около 10 часов на 15 километре дороги "Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск", на подъезде к карьеру Мяглово, лоб в лоб столкнулись "Газель" и грузовик Iveco. Большегруз после удара улетел в кювет и рухнул на бок.

В результате дорожного происшествия пострадали водители и пассажиры обеих машин, сообщили 47news в экстренных службах. Помощь врачей потребовалась 45-летнему водителю "Газели" 46-летней женщине, 21-летний шофер Iveco и его 58-летняя пассажирка также госпитализированы.

В ГУ МЧС России по Ленинградской области сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 102 пожарно-спасательной части. Сотрудники ведомства отключили аккумуляторы поврежденных машин и огородили место аварии.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют инспекторы ГИБДД.