В Ленобласти столкнулись три автомобиля

В Кировском районе Ленинградской области, сегодня около 15 часов дня, на 76 километре федеральной трассы "Кола" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации ГИБДД, столкнулись три автомобиля, фургоны ГАЗ, "Рено" и ещё одна иномарка. Один из автомобилей улетел в кювет.

В результате ДТП пострадали трое взрослых и 5-летний ребёнок. Как сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области, все четверо были деблокированы.

По данным 47news, взрослые были госпитализированы, ребёнок осмотрен на месте, серьёзных травм у него не обнаружено.